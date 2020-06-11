MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı
ABONE OL
11.06.2020 - 10:38 | | DHA

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, corona virüsle mücadele eden Afganistan'a askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile tanı kiti, solunum cihazı, maske ve ilaç gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Afganistan için çeşitli sağlık malzemeleri hazırladı. Hazırlanan malzemeler, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Afganistan bayrakları bulunan kargo paketleri, bomba arama köpeğiyle kontrol edilerek askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Afgan halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmek üzere havalandı.

Afganistan gönderilen malzemeler arasında, 10 ventilatör, 10 oksijen regülatörü, 10 defibrilatör cihazı, 3 PCR cihazı, 10 nebulizatör, 30 bin tanı kiti, 50 bin cerrahi ve normal maske ile 25 bin atılabilir N95 maske ve ilaç yer aldı.

Son dakika - Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü Anadolu'daki vaka sayılarının artışını değerlendirdiCNN Türk'te Uğur Önver'in yayınına katılan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Anadolu'daki koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dair açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF online final sınavı girişi nasıl olacak?

ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF online final sınavı girişi nasıl olacak?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyede!

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyede!

Sıradaki Haber