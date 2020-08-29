Türkiye'den, İsveç'teki provokasyona sert tepki: En ağır şekilde kınıyoruz

Bakanlık, İsveç'te meydana gelen Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu hakkında yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerime yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz. Söz konusu provokatif eylemler birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbedir. Avrupada yaşayan Müslümanlar son zamanlarda günlük yaşantılarında sistematik bir şekilde ayrımcı, ırkçı ve İslam karşıtı tutumlara maruz kalmaktadır. Kutsal Kitabımıza yönelik bu aşağılık eylem Müslümanların Avrupada maruz kaldıkları tehdidin geldiği boyutu gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir. İsveç makamlarının, Kuran-ı Kerim'e yönelik tahrik içeren gösteriye izin vermemesine ve sözde siyasetçiye ülkeye giriş yasağı koymasına rağmen 28 Ağustosta aşırı sağcı parti mensupları kışkırtıcı eylemlerde bulunmaktan geri kalmamışlardır. İsveç makamlarının, izinsiz gösteri yaparak, eylemcileri gözaltına alması doğru yönde atılmış bir adımdır. İsveç makamlarını, bundan sonraki süreçte de, ülkedeki Müslümanları provoke etmeye yönelik eylemlerde bulunanlara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in Malmö kentindeki Kuran-ı Kerime yönelik çirkin tahriklere ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Ömer Çelik, "Irkçı faşist bir grup siyasetçinin İsveç’te Kuran’ı Kerim’e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur’an’ı Kerim’e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır." ifadelerini kullandı.