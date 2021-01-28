MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'den KKTC'ye aşı desteği
ABONE OL
28.01.2021 - 01:45 | | DHA

Türkiye'den KKTC'ye aşı desteği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye'den 20 bin doz Sinovac aşısının yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderileceği bildirildi.

Türkiye'den KKTC'ye aşı desteği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilmesi planlanan ikinci parti Sinovac aşıları ele alındı. Telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşme sonrasında, Türkiye'den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC'ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

İLK PARTİ AŞI 14 OCAKTA GELMİŞTİ

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde ilk parti 20 Bin doz Sinovac aşısı 14 Ocakta gelmişti.

Bartın'da, ırmakta su samuru görüntülendiBartın Irmağı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kağıthane'de iş yerin yangını! Alevler bir anda yükseldi

Kağıthane'de iş yerin yangını! Alevler bir anda yükseldi

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet