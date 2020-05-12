Türkiye'den Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a ulaştıracak TSK’ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan havalandı" denildi.