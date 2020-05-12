12.05.2020 - 09:38 | | DHA
Türkiye'den Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, corona virüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a gönderildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a ulaştıracak TSK’ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan havalandı" denildi.