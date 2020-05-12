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12.05.2020 - 09:38 | | DHA

Türkiye'den Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, corona virüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a gönderildiğini açıkladı.

Türkiye'den Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a ulaştıracak TSK’ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan havalandı" denildi.

 

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