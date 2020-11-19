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19.11.2020 - 14:12 | | DHA

Türkiye'nin bir ilinde minarelerden halka anonslar yapılıyor

Tokat'ta, koronavirüs vakaları nedeniyle önlemler artırılırken, minarelerden maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda anonslar yapıldı.

Türkiye'nin bir ilinde minarelerden halka anonslar yapılıyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüse yönelik tedbirlere uyma yönünde duyarlılığın artırılması için belediye başkanlıkları, emniyet ve jandarma araçlarının sistemlerinden sık sık anons yapılması ve camilerde saat 11.00 ile 14.00 saatlerinde minarelerden maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarı yapılması kararı aldı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Ali Paşa Camisi minaresinden, 'Kıymetli vatandaşlarımız. Zor bir süreçten geçtiğimiz ve salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Maske ve mesafe kurallarına mutlaka uyalım. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kurallarına riayet edelim. Uymamız gereken tedbirleri ihmal etmenin büyük bir vebal ve kul hakkı olduğunu unutmayalım. Yüce Rabbimiz, aziz milletimizi her türlü hastalık ve sıkıntılardan korusun' anonsları yapıldı.

Cezalar da caydırmadı, çareyi pipette bulduAntalya'da son bir ay içinde iki kez elinde içki dolu bardak ve bira kutusuyla motosiklet kullanırken yakalanan ve toplamda 5210 TL para cezası uygulanan adam, şimdi de minibüste ceketine kurduğu aparatla görüntülendi. Abdulrıza I., ceketinin içine sakladığı içeceği pipetle içerken yanındaki arkadaşı ise o anları kayda alarak, "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" dedi.
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