Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yoluyla iştirak ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız, hiçbir ülkenin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü olmadığının altını çizdi." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği genelgeyle ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.

Genelgeye göre, vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak.

Sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı bugün saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu. Pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamındaki düzenlemelerin de eklendiği ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu, duruşmaların ertelenmesine yönelik HSK'ye yetki verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınacak. Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.

Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Atama kararları, sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklamasına ilişkin düzenleme yapıldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Kovid-19 ile yürütülen mücadele kapsamında, atama kararları, sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklamasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın başvurusu üzerine, açıktan istifa sonrası kamuya dönüş kontenjanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadroların 3-4 yıldır yapılamayan istifa sonrası açıktan atama kurasının önü açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, toplu taşıma hizmetlerinden Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık çalışanları görev yaptıkları sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesislerinde (misafirhanelerde) ücretsiz kalabilecek. 2020 yılına mahsus olmak kaydıyla Bakanlığa alınacak daimi işçi kadrolarına, doğrudan kura ile atama yapılacak.

2 bin 551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderdiği genelgeyle, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesi talimatı verdi. Mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına izin verilebilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Suudi Arabistan, bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı. 2 bin 551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor. Yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun talimatıyla son 10 günde 25 ilde düzenlenen 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi gözaltına alındı.

"Öğretmenlerimiz gelecek haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde olacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını belirterek, "Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyelerini takip edeceğiz." diye konuştu.

Selçuk, uzaktan bağlantıyla TVNET canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin, "Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımını, İŞKUR üzerinden dijital ortamda gerçekleştireceklerini bildirdi.

Selçuk, "Vatandaşlarımız, İŞKUR birimlerine gelmeden, başvurularını e-Devlet ya da 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular, 30 Mart'a kadar yapılabilecek." bilgisini verdi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşların yeni tip koronavirüsten korunmaları için dikkat etmeleri gereken önlemlerin bulunduğu 19 maddelik öneri listesi hazırladı. Listede, salgınla mücadelede kişisel temizlik, hijyen tedbirlerinin yanı sıra "Televizyon başında hareketsiz uzun saatler geçirmeyin", "Su kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösterin" gibi tavsiyeler bulunuyor.

AK Parti ve CHP'de koronavirüs tedbirleri

Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında genel merkez binasının girişine vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Yemekhanede bulunan masalar "sosyal mesafe" kuralına göre düzenlenirken çatal, kaşık ve bıçaklar hijyen açısından özel ambalajlara konuldu, tuzluk ve baharatlıklar ise kaldırıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evde kal Türkiye" çağrısına değinerek, "Günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim. Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım." çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter üzerinden başlattığı kampanyada "Evde kal Türkiye" çağrısına uyanlara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öğrencilere okumalarını tavsiye ettiği Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye etti. Kampanyaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Milli Egemenliğin 100. yılı"na özel düzenlenecek yarışmaya ilişkin, "Virüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra yeni yarışma takvimini 23nisan.chp.org.tr adresinden açıklayacağız." ifadesini kullandı.

RTÜK'ten koronavirüs ile ilgili yapılacak yayınlara ilişkin tavsiyeler

Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla müzakereler 17 Nisan'a, duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinin borçları 6 ay süreyle ertelendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart'ta devletin kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitim öğretime ara verdiğini anımsatarak, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, medya kuruluşlarına koronavirüs ile ilgili yapılacak yayınlara ilişkin tavsiyelerde bulunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında çalışmalarını yürüten Bilim Kurulunun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi, reklam içeriklerinin de aynı hassasiyetle belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla bazı illerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa "Evde kal", yeşil ışığa da "Eve git" yazıları yerleştirildi.

Başkent'te "Vefa Sosyal Destek Grubu"na son 24 saatte 3 bin 102 çağrı geldi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını denetledi. Şahin, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına ilişkin, "Son 24 saatte çağrı merkezimize gelen 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı." bilgisini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ankaralı yardımseverlerin bu süreçte mağdur olacak insanlara yardımcı olabilmeleri için bir web sayfası üzerinden yardım kampanyasını başlattık. Buna destek olacağınızı umuyorum. Biz tedbir alarak, en az 500 bin aileye yetecek kadar gıda stokumuzla hazır bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir akaryakıt istasyonu, yeni tip koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanları için 50 liralık akaryakıt kampanyası başlattı. Keçiören ilçesi Etlik semti Yozgat Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonu Sabahoğlu Petrol'ün sağlık çalışanları için başlattığı kampanya, bir ay boyunca her perşembe günlük 100 araçla sınırlandırıldı. Araç başına 50 liralık akaryakıt için geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının personel kimliğini göstermeleri yeterli olacak.