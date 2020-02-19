Türkiye'nin konuştuğu çocuk: 10 yaşındaki Atakan!

5 ayda 250 kitap okuduğu söyleyen Atakan, Twitter’da görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

Felsefe kitaplarıyla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan ve örneklerle cevap veren Atakan, henüz 10 yaşında olmasına rağmen kitaplara olan ilgisiyle büyük beğeni topladı.

Atakan'ın binlerce beğeni alan ve sayısız kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüleri TT listesine üst sıralardan girdi.

Yaşıtlarına oranla bilgisiyle parmak ısırtan çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman’la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.