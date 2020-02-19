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19.02.2020 - 10:31 |

Türkiye'nin konuştuğu çocuk: 10 yaşındaki Atakan!

Atakan henüz 10 yaşında... Bir kitap satış mağazasında, kendisi gibi felsefe ile alakadar bir twitter kullanıcısının dikkatini çeken Atakan, sosyal medyayı salladı.

5 ayda 250 kitap okuduğu söyleyen Atakan, Twitter’da görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

Felsefe kitaplarıyla ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan ve örneklerle cevap veren Atakan, henüz 10 yaşında olmasına rağmen kitaplara olan ilgisiyle büyük beğeni topladı.

Atakan'ın binlerce beğeni alan ve sayısız kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüleri TT listesine üst sıralardan girdi.

Yaşıtlarına oranla bilgisiyle parmak ısırtan çocuk, Aristo, J.J. Rousseau ve Bauman’la ilgili düşüncelerini belirtmeyi de ihmal etmedi.

 

Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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