‘Türkiye’nin kutup yıldızları’

Emine Erdoğan mesajında, “Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye’nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Siyasilerden mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Fedakârlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Kadın yönetici oranı en az yüzde 15 olan şirketler, yüzde 10’dan az olanlara göre 1.5 kat daha kârlı. Kadınlar kazancının yüzde 90’ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcıyor. Her alanda kadınlara daha çok ihtiyacımız var.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kadınlarımız için önümüzdeki dönemde de önemli adımlar atacağız.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Kadınlarımızın gücüne inanıyor, üretim sürecinde aktif olmaları için her desteği veriyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Şanlı tarihimizde güçlü kadınlar var. Yurdumuzu cennete çeviren kadınlarımız var.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: Kadınlarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ışığında etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikaların üretilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadınların operasyon sırasında ve yurt dışı görevlerinde çekilen görüntülerine yer verildi.