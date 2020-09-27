Türkiye’nin ‘siber kahramanları’

TUSİDAM Başkanı ve projenin mimarı Batuhan Tosun şunları söyledi:

“Bilgisayar mühendisliğini bitiren bir çocuk yazılım mühendisi olabilir ama hackerlik aykırı davranmayı gerektiren bir durum. Beyaz şapkalı hacker dediğimiz kişilerin genç yaşta yetiştirilmesi gerekir. Tüm dünyada artık siber güvenlik uzmanlığı en değerli meslek. Türkiye’nin de 35 binin üzerinde siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var. Projeye beş yıl önce start verdik. 45 ile gittik, 100 binin üzerinde öğrenciyle bağ kurduk, 34 uygulama kampı yaptık. Pandemi döneminde 60 saatlik eğitim planladık ve 3 bin 500 yeni öğrenciye ulaştık. En son yine sertifikalı siber güvenlik uzmanı eğitimi açtık.”

Hackerlığın kötü olduğu düşüncesini de yıkmaya çalıştıklarını anlatan Batuhan Tosun, “Bu düşünceyi kırmak için çocuklarımızla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’u ziyaret ettik. Ofis Başkanımızın ulusal siber güvenlik vizyonunu bizzat kendilerinden dinlediler. Yine çeşitli bakanlıklarımızı ziyaret ettik. Teknofest’te yer aldık ve eğitimler, yarışmalar düzenledik” diye konuştu.

Şu anda aktif eğitim programında yedi binden fazla öğrenci olduğunu kaydeden Tosun, “Bu çocuklarımız arasında uluslararası firmalarda zafiyetler bulup, bunları firmalara bildiren ve ödül alan 14-15 yaşında cevherlerimiz var. Mesela 15 yaşında bir öğrencimiz çok ünlü uluslararası bir üretim fabrikasını hackledi ve zafiyetlerini gösterdi. Bunun karşılığında 5 bin dolarlık hediye çeki aldı. Bunun gibi bir sürü örnek var” dedi.

‘Kız çocuklarını temsil etmekten gurur duydum’

Eğitimlere katılan 7. sınıf öğrencisi Zeynep Bayraktar (12), Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde eğitim görüyor. Anne ve babası bilgisayar öğretmeni olan Bayraktar, “Eğitim merkezinde zaten bilgisayar bilimlerine yönelik çok sayıda eğitim alıyordum. Siber güvenlik de derslerimizden biriydi. Öğretmenlerimiz 81 ilde 81 siber kahraman projesini anlattığında katılmak istedim. Gördüğümüz eğitimlerde çok şey öğrendim. İleride siber güvenlik açısından bir meslek yapmak istiyorum. Burada kız öğrencileri temsil etmekten gurur duydum” dedi.

En genç siber güvenlik uzmanlarından

Selim Emre Okan (17) iki yıl önce bu eğitimlere katılıp siber güvenlik sertifikası aldı. Okan, Türkiye’nin en genç siber güvenlik uzmanlarından biri. Halen lisede okuyan genç, “Bilgisayara, kodlamaya ve programlamaya küçüklükten beri ilgim var. Bu eğitimlerle var olan bilgilerimin üzerine bilgiler kattım. İleride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Benim gibi ilgisi olan arkadaşlarıma da çok çalışmalarını tavsiye ediyorum” dedi.