MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Türkiye’nin yardım eli asla unutulmaz’
ABONE OL
31.01.2021 - 07:00 | | ECEM TOPLAR İdlib

‘Türkiye’nin yardım eli asla unutulmaz’

Türkiye, Suriye’de 2011’den bu yana devam eden iç savaştan kaçanların yaralarını sarıyor. Milliyet, İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı kampanyada toplanan bağışlarla İdlib’in Meşhed Ruhin ve Der Hassan bölgelerinde inşa ettiği briket evleri ziyaret etti; bu evlerde yaşayan Suriyelilerin yaşantısına tanıklık etti. İdlib’de Türkiye’nin desteğiyle sıcak birer yuvaya kavuşan Suriyeliler, “Türkiye’nin uzattığı yardım eli asla unutulmaz” diyor.

‘Türkiye’nin yardım eli asla unutulmaz’
ECEM TOPLAR İdlib

Babasını savaşta kaybeden ve 6 ay önce annesi ve kardeşiyle briket evlere yerleşen 11 yaşındaki Yasmin ise, hayatında ilk kez 6 ay önce meyve yediğini söyleyerek, “Kızılay’ın dağıttığı muz benim ilk yediğim meyveydi. Bir daha yiyemeyecekmişim gibi tadına baktım” ifadesini kullandı.

‘Aç uyumuyoruz’

Yaşadığı yere düşen bir bomba sonucu 14 yaşındayken bacaklarını kaybeden İbrahim Absud da, “Yıllarca bacaklarım olmadan oradan oraya sürüklendim. Okumayı çok isterdim. Şu an 24 yaşındayım ve iki çocuğum var. Bu evler bize umut oldu; ilk kez aç uyumuyoruz. Savaş bitsin, daha fazla kan dökülmesin” diye konuştu.

‘Türkiye’nin yardım eli asla unutulmaz’

 

 

40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybettiÇorum’un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Talihsiz çobanın cenazesini İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TÜROB’dan afet eğitimleri

TÜROB’dan afet eğitimleri

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Kışın en çok yakıştığı şehirler

Kışın en çok yakıştığı şehirler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet