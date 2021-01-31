‘Türkiye’nin yardım eli asla unutulmaz’

Babasını savaşta kaybeden ve 6 ay önce annesi ve kardeşiyle briket evlere yerleşen 11 yaşındaki Yasmin ise, hayatında ilk kez 6 ay önce meyve yediğini söyleyerek, “Kızılay’ın dağıttığı muz benim ilk yediğim meyveydi. Bir daha yiyemeyecekmişim gibi tadına baktım” ifadesini kullandı.

‘Aç uyumuyoruz’

Yaşadığı yere düşen bir bomba sonucu 14 yaşındayken bacaklarını kaybeden İbrahim Absud da, “Yıllarca bacaklarım olmadan oradan oraya sürüklendim. Okumayı çok isterdim. Şu an 24 yaşındayım ve iki çocuğum var. Bu evler bize umut oldu; ilk kez aç uyumuyoruz. Savaş bitsin, daha fazla kan dökülmesin” diye konuştu.