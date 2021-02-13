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13.02.2021 - 18:38 | | AA

'Turuncu' kodlu uyarı! Valilik açıkladı

Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu.

'Turuncu' kodlu uyarı! Valilik açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar, yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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