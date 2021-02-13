Son dakika kar haberleri! İstanbul'u vuracak... Peş peşe uyarılar!

"KURAKLIK GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKTİR" Beklenen bu soğuk hava ve yağışların İstanbul'daki barajların doluluk seviyelerini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Özdemir, "Her yağış barajlara olumlu etki eder. Ancak kar yağışı yağmura göre daha önemlidir. Kar, barajları doğrudan doldurmasının yanında, yavaş eridiği için yeraltı sularını da besler ve zenginleşmesine neden olur. Dolayısıyla beklenen bu soğuk ve yağışlı sistem, barajları da olumlu yönde etkileyecektir. Ancak bu, yıllara yayılan bir su sorunu ve kuraklık yaşanacağı gerçeğini maalesef değiştiremeyecektir. Dolayısıyla su tasarrufuyla ilgili tedbirlere devam etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.