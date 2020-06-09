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09.06.2020 - 21:13 | | Ferit Zengin

Tutuklandı! Hemşireye dehşeti yaşatmıştı...

İstanbul'da Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde evine giden hemşire Ceylan G. eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki müdahalesi sonucu kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, Nazır İ. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan Nazır İ. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ferit Zengin

Olay dün akşam saatlerinde Beşiktaş’a bağlı Muradiye Mahallesi’nde yaşandı. Hemşire Ceylan G. (29) evine giderken eski erkek arkadaşı Nazır İ. (25) tarafından önü kesildi. İkili arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazır İ., hemşire Ceylan G.’ye bıçakla saldırmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın yere yığıldı.

O esnada durumu gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Genç kadın saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Ceylan G. hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Hemşire Ceylan G.'ye 2 günde 2 defa saldıran Nazır İ. sevk edildiği mahkemece, kasten yaralama, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi kanunları kapsamında tutuklanıp cezaevine kondu.

Hemşireye bıçakla saldıran zanlı tutuklandıİstanbul'da Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde evine giden hemşire Ceylan G. eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki müdahalesi sonucu kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Nazır I. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda Nazır I.’nın hemşire Ceylan G.’yi olaydan iki gün önce de darbettiği ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.
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