Tutunamayanlar 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Tutunamayanlar 9. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlandı!
Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 9. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Tarık’la İrem'in ilişkisi hastanede karşılaştıkları biri yüzünden epey etkiledi ve oldukça keyifli anlar yaşandı. Peki şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm kesintisiz izleme linki...
TUTUNAMAYANLAR 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tarık, İrem’le samimi bir şekilde konuşmak duygularını açmak isterken onun başını belaya sokar. İrem, Tarık’ın onu götürdüğü mekanda donmaktan zor kurtulur. Hastanede tedavi altına alınan İrem, Tarık’la arasında mesafe koymaya karar verir. Tarık ise kendini suçlu hisseder. İrem’e hastanede küçük sürprizler yapar. Fakat Tarık’ın her hamlesi olay yaratacak ve hastaneyi birbirine katacaktır. İlhan ise artık ilham vermek zorundadır. Lütfü çalıştığı reklam ajansında fikren karşı olduğu bir sisteme dahil olur. İçindeki şairi bu vahşi ve robotik ortamdan korumak ister. Tarık’la İrem ilişkisi hastanede karşılaşacakları biri yüzünden epey etkilenecektir.
TUTUNAMAYANLAR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Tutunamayanlar 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
TUTUNAMAYANLAR 9. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ