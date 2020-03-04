04.03.2020 - 00:26 |
Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayında! - Tutunamayanlar 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı
Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 8. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Lütfü'nün başının belaya girmesi oldukça keyifli anlara sahne oldu. İşte şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı ve 8. son bölüm kesintisiz izleme linki...
TUTUNAMAYANLAR 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir önceki bölümde edebiyat dergisi çıkarmayı deneyen Tarık, Lütfü ve İlhan başarısız olmuştur. Tarık, İrem için kötü adamlara kafa tutmuş, boks maçına çıkmıştır. Fakat İrem rakip edebiyatçılarla iş görüşmesine gittiği için ona kırgındır. İrem’in niyetini açık açık öğrenmek isteyen Tarık, onla konuşmak için bir yürüyüşe çıkar. Fakat bu yürüyüşün sonunda onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Lütfü kitabının satmasını sağlamak için çözüm ararken başını belaya sokar. Tarık’ın başına aldığı iş bütün mahallenin gündemini etkileyecektir. Tarık ve İrem’i bekleyen kötü sürpriz nedir? Lütfü, nasıl bir belaya bulaşır?
TUTUNAMAYANLAR 9 YENİ BÖLÜM FRAGMANI
TUTUNAMAYANLAR 8. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ