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18.02.2020 - 22:33 |

Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay neden gündem oldu, ne dedi?

Dizilerin sevilen yüzü Tuvana Türkay’ın hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Şu sıralar Yasak Elma dizisinde rol alan Tuvana Türkay’ın son olarak yeni filminin galasında yaptığı açıklama gündem oldu. Peki merakla araştırılan Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay neden gündem oldu, ne dedi?

Tuvana Türkay kaç yaşında? Birçok dizi ve filmde rol alan Tuvana Türkay’ın biyografisi de merak ediliyor. Peki, Tuvana Türkay hangi dizilerde rol aldı? İşte Tuvana Türkay ile ilgili merak edilenler…

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

1990 İstanbul doğumlu. Ailesi Bulgaristan göçmeni. İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 1990 İstanbul doğumlu. Ailesi Bulgaristan göçmeni. İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

FİLMOGRAFİ

2013 Eksik Sayfalar Ayşegül

2015 En Güzeli Gizem

2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın

2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye

2016 Sen Sağ Ben Selamet Doğa2017 Olanlar Oldu Aslı

2017 Bir Nefes Yeter Nefes

2009 Ayrılık Kevok

2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan

2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu

2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar

2016 Oyunbozan Ece

2017 Deli gönül Fatmanur

2017-2018 Kızlarım İçin Kumru

2019- Yasak Elma

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