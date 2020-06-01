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01.06.2020 - 15:32 | | DHA

Tüyler ürperten kaza! Feci şekilde can verdi...

Giresun’un Alucra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi.

Tüyler ürperten kaza! Feci şekilde can verdi...

Kaza, öğle saatlerinde Alucra ilçesi Tepeköy köyü yolunda meydana geldi. Giresun Özel İdaresi’ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın  (51)  yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi. Aydın Dadın’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.

İstanbul için dolu uyarısıEdirne’de başlayan sağanak ve dolu yağışı sonrası İstanbul Boğazı'nın üstünü de kara bulutlar kapladı.
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