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18.04.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Tuzla tersanelerinde 53 işçi pozitif çıktı

Dünyayı tehdit eden Kovid-19 hastalığına Tuzla tersaneler bölgesindeki altı tersaneden toplam 53 işçinin yakalandığı belirtildi.

Tuzla tersanelerinde 53 işçi pozitif çıktı
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu’nun hazırladığı rapora göre, 400 işçinin çalıştığı tersanede, 15 işçide virüs tespit edildi. Dört işçi hastanede yoğun bakımda tutulurken ve 11 işçi evde karantina altında tutuluyor. 300 işçinin çalıştığı tersanede, bir mühendis ve bir tekniker ile üç taşeron işçinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Tersane çalışmalarına bir hafta ara verdi ve 13 Nisan’da tekrar iş başı yapıldı. 600 işçinin çalıştığı tersanede, üç kadrolu işçi ve dört de taşeron işçide testler pozitif çıktı. Dördü hastanede ve üç işçi evlerinde tedavi görürken tersane çalışmalarına devam ediyor. 800 işçinin çalıştığı tersanede, bir işçide virüs tespit edilirken çalışmalar durmadı. 300 işçinin çalıştığı tersanede bir işçide, 500 işçinin çalıştığı tersanede yedi işçide virüse rastlandı. 2 bin işçinin çalıştığı tersanede, 17 işçi de virüse rastlandı. 

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