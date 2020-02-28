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28.02.2020 - 09:51 | | DHA

Tuzla'da çarpÄ±ÅŸan gemiler yan yattÄ±

Tuzla aÃ§Ä±klarÄ±nda fÄ±rtÄ±na nedeniyle sÃ¼rÃ¼klenen bir gemi baÅŸka bir gemiye Ã§arptÄ±. Hasar gÃ¶rerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mÃ¼rettebat, Â KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.Â

Tuzla'da çarpÄ±ÅŸan gemiler yan yattÄ±
Tuzla'da çarpÄ±ÅŸan gemiler yan yattÄ±
Tuzla'da çarpÄ±ÅŸan gemiler yan yattÄ±
Tuzla'da çarpÄ±ÅŸan gemiler yan yattÄ±
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Olay, Â dÃ¼n akÅŸam saatlerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla aÃ§Ä±klarÄ±nda Clavigo adlÄ± bir gemi demir tarayarak sÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸladÄ±. Â 


13 PERSONEL KURTARILDI

SÃ¼rÃ¼klenme esnasÄ±nda Clavigo adlÄ± gemi Dede adlÄ± baÅŸka bir gemiye Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle yan yatan ve aldÄ±klarÄ± hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mÃ¼rettebat, KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede kurtarÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edilen mÃ¼rettebatÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

HASARIN BOYUTU GÃœNDÃœZ GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

Ã–te yandan gemilerdeki hasarÄ±n boyutu havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Yan yatan gemilerden yakÄ±t sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±yor.

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