Olay, Â dÃ¼n akÅŸam saatlerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla aÃ§Ä±klarÄ±nda Clavigo adlÄ± bir gemi demir tarayarak sÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸladÄ±. Â



13 PERSONEL KURTARILDI



SÃ¼rÃ¼klenme esnasÄ±nda Clavigo adlÄ± gemi Dede adlÄ± baÅŸka bir gemiye Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle yan yatan ve aldÄ±klarÄ± hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mÃ¼rettebat, KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede kurtarÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edilen mÃ¼rettebatÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

HASARIN BOYUTU GÃœNDÃœZ GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°



Ã–te yandan gemilerdeki hasarÄ±n boyutu havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Yan yatan gemilerden yakÄ±t sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±yor.