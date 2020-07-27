Ubuntu Nedir, Neden Kullanılır? Ubuntu Kurulumu Nasıl Yapılır?

Ubuntu nedir?

Ubuntu, Linux çekirdeği temel alınarak geliştirilen açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir. Ubuntu'yu indirip bir USB bellek ya da DVD yardımıyla bilgisayarınıza kurup kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kurulum sayfasına bakınız.

Ubuntu'nun ilk kararlı masaüstü sürümü 2004 yılında yayınlanmıştır. Masaüstü, sunucu, bulut ve nesnelerin internetine yönelik olarak geliştirilen türevleri bulunur. Günümüzde on milyonlarca masaüstü-dizüstü bilgisayarda ve yüz milyonlarca cihazda (sunucu, bulut, iOT, dron, otomobil vb.) kullanılmaktadır.(1), (2)

Ubuntu'nun her altı ayda bir yeni sürümü yayınlanır. Ubuntu sözcüğü, Zulu dilinde "insanlık" anlamına gelir.

Kimler tarafından geliştiriliyor?



Ubuntu projesi, Linux ve özgür yazılımın, bilgisayar kullanıcılarının günlük yaşamının bir parçası haline gelmesi amacıyla(kaynak) Güney Afrikalı girişimci Mark Shuttleworth öncülüğünde, bu amaç için kurduğu Canonical Ltd. firması bünyesinde 2004 yılında başlatılmıştır. Ubuntu günümüzde yine Mark Shuttleworth yönetiminde Canonical ve gönüllü Ubuntu topluluğu tarafından geliştirilmektedir.