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21.01.2021 - 22:49 |

Üç aylar ne zaman 2021? Diyanet üç aylar başlangıcı: Regaip, Miraç ve Berat kandili tarihi

Diyanet 2021 takvimine göre üç aylar başlangıcı araştırılıyor. Kadir gecesi ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade eden mübarek üç aylarda Müslüman dünyası daha fazla ibadet ederek Allah'tan (c.c) af diler, duaların kabul olmasını ister. 2021 üç aylar ne zaman başlıyor. İşte, detaylar...

Üç aylar ne zaman 2021? Diyanet üç aylar başlangıcı: Regaip, Miraç ve Berat kandili tarihi

Regaib Kandili, Miraç Kandili, Beraat Kandilini ve Kadir Gecesini içinde barındıran üç aylar tarihi Diyanet 2021 takviminde yer aldı. Bilindiği üzere Recep Allah'ın ayı, Şaban Peygamber Muhammed'in ayı, Ramazan da Ümmet'inindir. 2021 üç aylar başlangıcı ve kandil tarihleri haberimizde.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2021?

Üç aylardan ilki Recep 13 Şubat Cumartesi başlayacak. Şaban ayı 14 Mart Pazar günü, Ramazan ayı da 13 Nisan Salı günü başlamış olacak. Bu mübarek üç aylar içerisinde de Regaib Kandili, Miraç Kandili, Beraat Kandilini ve Kadir Gecesi bulunuyor. 

REGAİP, MİRAÇ, BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk kandili Recep ayı içerisinde olana Regaip'tir ve 18 Şubat'ta idrak edilecektir. Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü yerine getirilecek.

Şaban ayı içinde olan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi'ye denk geliyor. 

Ramazan ayında idrak edilecek olan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi günüdür.

 

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