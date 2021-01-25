Üç aylar ne zaman? 2021 Üç aylar başlangıcı Diyanet dini günler takvimi

2021 yılı üç aylar için geri sayım başladı. Müslümanlar için mübarek olan üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Peki, Receb ayının ilk günü ne zaman denk geliyor? Kandiller ne zaman? İşte Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre üç ayların başlangıcı ve dini günler takvimi.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor. Receb ayı ile başlayan üç aylar için kısa bir süre kaldı.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlamasının ardından ilk kandil Regaib Kandili. Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 2021 tarihi ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılı Berat Kandili 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Ramazan'ın başlangıcı 13 Nisan 2021 tarihine denk geliyor. Ramazan Salı günü başlayacak.

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