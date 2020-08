Üç dalda mükemmellik ödülü kazandı

63 ülkedeki, 508 otel içinden Mükemmellik Ödülü (Award of Excellence) alan tek Resort Hotel olan Hilton Dalaman, toplam 3 ödül aldı. Best of the BrandAwards / En iyi Marka Ödülleri kategorisinde altyapı, deneyim ve hizmet kalitesiyle ödülün sahibi olmaya hak kazanan otel, yüzde 34 kalite güvencesi, yüzde 33 genel deneyim ve yüzde 33 genel hizmet olarak misafirleri tarafından değerlendirildi. Otel ayrıca problem çözme performansında gösterdiği başarıyla takım lideri ve altı aylık mavi enerji güncelleme ve marka taahhüdü raporlarına göre yılın en yüksek toplam ortalama puanıyla Mavi Enerji Ödülü’nün de sahibi oldu.