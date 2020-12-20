Son dakika haberi | Uçak seferleri iptal mi? Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu?

Uçak seferleri Kabine Toplantısı sonrası alınan kısıtlama kararları neticesinde iptal edilmemişti. Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'de bulaşma oranı şu anki koronavirüse göre daha hızlı olduğu bilinen mutasyona uğramış covid-19 sebebiyle uçuşlar durduruldu. İşte, detaylar...

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da açıklama yapılan ve İngiltere'de bulaşın daha hızlı olduğu mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı. Buna göre, ''Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi.

Öte yandan Koca, tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için de tüm yolcular test yapılacağını ve karantine kurallarının uygulanacağını belirtti.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan ve 1 Aralık 2020 Salı günü itibarıyla uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarından, uçuş gerçekleştirecek tüm yolcular muaf tutulmuştu. Uçuşlara dair bir belge ile kısıtlama zamanında sorun yaşanmıyordu.