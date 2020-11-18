Uçak seferleri iptal mi? Yurt içi uçak seferleri ertelendi mi? Seyahat yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine toplantısı ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında bir dizi yeni tedbirler alındı. 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken kafe, restoran gibi kapalı mekanların da kapalı kalması kararlaştırıldı. Kuaför, berber ve güzellik merkezleri de kısıtlamalar dahiline alındı. Peki, seyahat yasağı uygulanacak mı?

SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

17 Kasım düzenlenen Kabine toplantısı sonrası koronavirüs vaka ve ölüm oranlarını en aza indirmek amacıyla yeni önlemler alınmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs salgını yeni tedbirleri adlı genelgeye göre hafta sonları belli saat aralığında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçlarla şehir içi ve şehirler arası seyahat etmemeleri vurgulandı. Kısıtlamanın istisnaları şu şekilde:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,



Vatandaşların yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Covid-19 yeni tedbirleri sonrası merak edilen konulardan biri de uçak seferlerinin devamlılığı oldu. Uçak seferlerinin iptal olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla alakalı olarak Pegasus Hava Yolu şirketinden ilk açıklama geldi:

''17/11/2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince, bileti olan misafirlerin seyahatine ilişkin bir kısıtlama olduğu bilgisi yapılan açıklamalarda yer almamaktadır. Konu ile ilgili resmi otoritelerin yayınlayacağı genelgeyi beklemekteyiz. Bu süre içerisinde web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. ''