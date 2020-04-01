Ücretli öğretmenlerin maaşı yatacak mı? Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar,ücretleri verilecek mi?

Ücretli öğretmenlerin gündeminde ek ders ücretleri yer alıyor. Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. Corona virüs salgınından dolayı ücretli öğretmenler derslere giremiyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ek ders ücretleri ile ilgili Twitter'da açıklama paylaştı. Peki ücretli öğretmen ek ders ücreti verilecek mi?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ VERİLECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu açıklamayı yaptı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.

Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz."

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı. Selçuk: "Ücretli öğretmenlere ödemeler, uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacak." ifadelerini kullandı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti gündemde merak konusu oldu.Hafta içi gündüz vakti yüksek lisans yapan öğretmen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders başına net ücret 17,95 TL, özel sınıf ve cezaevi öğretmenleri 22,44 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında 35,91 TL olarak ödenir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Ücretli öğretmenlik ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında kadrolu olarak atanmadan o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür.

Ücretli öğretmenler kadrolu değildir.