Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, ne zaman verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan ücretsiz izin maaş desteği açıklaması vatandaşları meraklandırdı. Bu müjdeli haber sonrasında zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların yüreğine adeta su serpildi. Ücretsiz izin maaş desteği haberleri hakkında bilgi almak isteyenler hemen harekete geçti. Peki ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek? İşte ücretsiz izin maaş desteği hakkında bilinmesi gerekenler...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Fakat daha sonradan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemi hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları hakkında bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.