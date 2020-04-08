Ücretsiz maske başvuru e - devlet ekranı! Ücretsiz maske formu doldur

Dünyada ve ülkemizde salgını olan corona virüse karşı önlemler her geçen gün artıyor. Corona virüsün bulaşmaması için alınan en önemli önlemlerden biri de maske kullanımı ve üç-dört adımlık mesafeyi korumamız. Gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamamız ve çıktığımız durumlarda maskesiz olmamalıyız. Ülkemiz genelinde dışarıya maskesiz çıkmak yasaklandı. Gerekli durumlarda dışarıya çıkmamaız için devletin, milletine sağladığı ücretsiz maske hizmetinden yararlanmalıyız. Peki ücretsiz maske başvurusu nereye yapılır? Ücretsiz maske başvuru e - devlet ekranına nasıl erişim sağlanır? İşte ücretsiz maske almak için adım adım anlatım...

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske e - devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınmaya devam ediyor. Ücretsiz maske için kaç kişilik aileyseniz ona göre formu doludrmanız gerekiyor. Her aile bireyi için ücretsiz maske talebinde T.C. kimlik numarası ve ad - soyad girilmesi yeterli oluyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU E - DEVLET FORMU

1. ADIM

Kendi adınıza ücretsiz maske talebi için ilk olarak bu formu doldurmanız gerekiyor. T.C. kimlik numaranız, ad ve soyadınızı yazmalısınız.

2. ADIM

Ailenize de ücretsiz maske sipariş etmek istiyorsanız 'Aile Bireyleri Bilgileri' bölümünde, 'Aile Bireyi Ekle' linkine tıklayarak yeni açılan formu o aile bireyinin bilgilerini (T.C kimlin numarası - Ad /Soyad) girerek doldurmanız gerekiyor. Aynı işlemi yaparak tüm aile bireyleri için ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz.

NOT: 20-65 Yaş aralığı vatandaşlara ücretsiz maske veriliyor.

3. ADIM

Ücretsiz maske başvuru işleminin son adımı ise iletişim bilgilerini doldurmak. Cep telefonu numarası, yaşadığınız il - ilçe ve detaylı ev adresinizi yazmanız gerekiyor. Ardından 'Maske Siparişi Ver' butonunu tıklayarak işleminiz gerçekleşiyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



