Ücretsiz maske başvuru ekranı | Ücretsiz maske nasıl alınır? Yapmanız gereken o 4 adım...

Corona virüsten korunmak için maskesiz dışarı çıkmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla maskeler artık parayla satılmayacak. Devlet tarafından 20-65 yaş aralığında olan vatandaşlara ücretsiz maske hizmeti sağlanacak. Eczanelerden alınacak olan ücretsiz maskeler için başvuruda bulunmak gerekiyor. Peki ücretsiz maske nasıl alınır? İşte ücretsiz maske başvuru ekranı haberimizde...

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1.ADIM

Ücretsiz maske başvurusunda ilk olarak kendi bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. T.C. kimlik numarası, adınız ve soyadınız yazmalısınız. Ardından ile bireyleriniz için de ücretsiz maske siparişinde bulunacaksanız, 2. adımı izleyebilirsiniz.





2.ADIM

Aile bireyleriniz için ücretsiz maske başvurusunda ailenizdeki kişilerin T.C. kimlik numaraları ve ad ve soyad bilgileri gerekiyor. 3. adım ise iletişim bilgileri...





3. ADIM

Ücretsiz maske siparişinde bulunmak isteyenler kişisel bilgileri girdikten sonra ev adresi, telefon numarası bilgilerini yazması gerekiyor.

4. ADIM

Ücretsiz maske başvuru işleminde son adım

Aydınlatma metnini okudum



Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.



seçeneklerini işaretleyerek, 'BAŞVURUYU TAMAMLA' butonuna tıklamanız yeterli.

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