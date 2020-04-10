Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır,maskeler ne zaman teslim edilir? İşte e-Devlet ve ePTTAVM başvuru ekranı!
Ücretsiz maske başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Corona virüs önlemleri kapsamında maskelerin para ile satılmayacağı ve ücretsiz bir şekilde dağıtılacağı açıklandı. Başvurular ise e-Devlet ve ePTTAVM üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maskeler ne zaman teslim edilir?
Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda maskelerin ücretsiz bir şekilde dağıtılacağı duyurulmuştu. Maskelerin teslim edileceği tarih ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki ücretsiz maske ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretsiz maske başvurusu e Devlet ve ePTTAVM üzerinden yapılacak. e Devlet ve ePTTAVM bücretsiz maske başvuru sayfasında kişisel bilgileriniz ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.
Aynı başvurusu sayfasında aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.
Güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en alttaki ‘Maske Siparişi Ver' butonuna basmanız gerekiyor.
E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN TESLİM EDİLİR?
Her hafta 5 maske siparişi verilebiliyor. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.