Ücretsiz maske kodu ne zaman gelecek? Ücretsiz maske başvuru sorgulama

Ücretsiz maske başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske başvuru sorgulama nasıl yapılır? sorularına cevap arayanlar için ücretsiz maske hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde topladık. Adım adım ücretsiz maske nasıl alınır sorusunu cevapladık. İşte ücretsiz maske almak isteyenlerin yapması gerekenler...

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske başvuru işlemi iki internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. İster PTT'nin resmi sitesi olan 'epttavm.com' ister e - devlet üzerinden tercih edebiliyorsunuz.

Her iki sitede aynı bilgileri girmenizi istiyor. T.C kimlik numaranızı, aile bireylerinize de maske siparişi edecekseniz onların T.C. kimlik numaraları girildikten sonra, iletişim bilgileri gerekiyor. Ev adresi ve telefon numarası yazdıktan sonra telefonunuza gelecek olan kod ile ücretsiz maskenizi evine en yakın noktada bulunan eczaneden alabilirsiniz.

TELEFONLARA KOD NE ZAMAN GELECEK?

Ücretsiz maske için telefonunuza gelecek kodun belli bir tarihi yok. Yoğunluğu göre değişkenlik gösteren ücretsiz maske kodu belli bir yaş aralığını öne alarak gönderiliyor.

e-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!



ePTTAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!



