MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ücretsiz maske kodu ne zaman gelecek? Ücretsiz maske başvuru sorgulama
ABONE OL
28.04.2020 - 11:27 |

Ücretsiz maske kodu ne zaman gelecek? Ücretsiz maske başvuru sorgulama

Ücretsiz maske nasıl alınır? Eczaneler tarafından verilecek olan ücretsiz maske başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor E-devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusunda bulunan vatandaşlar, telefonlara kod ne zaman gelecek öğrenmek istiyor. Ücretsiz maske başvuru işleminden sonra telefonlara gelecek olan kod ile eczanelerden alınacak olan ücretsiz maske için bilinmesi gerekenler haberimizde...

Ücretsiz maske kodu ne zaman gelecek? Ücretsiz maske başvuru sorgulama

Ücretsiz maske başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske başvuru sorgulama nasıl yapılır? sorularına cevap arayanlar için ücretsiz maske hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde topladık. Adım adım ücretsiz maske nasıl alınır sorusunu cevapladık. İşte ücretsiz maske almak isteyenlerin yapması gerekenler...

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske başvuru işlemi iki internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. İster PTT'nin resmi sitesi olan 'epttavm.com' ister e - devlet üzerinden tercih edebiliyorsunuz.

Her iki sitede aynı bilgileri girmenizi istiyor. T.C kimlik numaranızı, aile bireylerinize de maske siparişi edecekseniz onların T.C. kimlik numaraları girildikten sonra, iletişim bilgileri gerekiyor. Ev adresi ve telefon numarası yazdıktan sonra telefonunuza gelecek olan kod ile ücretsiz maskenizi evine en yakın noktada bulunan eczaneden alabilirsiniz.

TELEFONLARA KOD NE ZAMAN GELECEK?

Ücretsiz maske için telefonunuza gelecek kodun belli bir tarihi yok. Yoğunluğu göre değişkenlik gösteren ücretsiz maske kodu belli bir yaş aralığını öne alarak gönderiliyor.

e-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ePTTAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebilirizHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını sürecinde aşının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "13 hastalığa karşı çocukları, devlet tarafından bir aşı şemasıyla aşılıyoruz. Bu aşıları kullanmayı bırakırsak, bunların içerisinden en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir. Her yıl 14 binin üzerinde çocuğu sadece aşı yapmadığımız için kaybedebiliriz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Torunu 18 gün sonra bulundu! Dünyalar benim oldu

Torunu 18 gün sonra bulundu! Dünyalar benim oldu

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Son dakika I Beylikdüzü'nde doğalgaz borusunda patlama!

Son dakika I Beylikdüzü'nde doğalgaz borusunda patlama!

Sıradaki Haber