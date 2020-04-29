UFO görüntüleri heyecan yarattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önceki gün 2004 ve 2015 yıllarında UFO’lara ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı. Pentagon, “Bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyoruz. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan ‘tanımlanamayan’ olarak nitelendiriliyor” denildi. Daha önce de basına sızdırılan görüntülerde yuvarlak bir cisim pilotlarca görülürken, uçakların radarında görünmüyor. Görüntüler, Türkiye’de ve tüm dünyada gündem olurken, uzay bilimcileri konuyu Milliyet’e değerlendirdi.

‘ABD, UFO teknolojisini kullanıyor’

Haktan Akdoğan (Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı): “Pentagon’un açıklamalarının satır aralarına bakıldığı zaman ‘Bizim için çok olağanüstü bir görüntü yok’ deniliyor. Ama öyle değil. Bunlar konvansiyonel teknoloji ile açıklanmayan ve olağanüstü manevralar yapan nesneler. Bunun iki açıklaması var. Biri, 1947’de düşen UFO’lar üzerinde 51’inci bölgede ABD bir takım çalışmalar yaptı. Ele geçen UFO’lar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen teknoloji ile bazı üst seviyede uçuş karakteristikleri olan nesneler ürettiler. 2005 yılından sonra atmosferimizde görülen UFO denilen kanadı kuyruğu olmayan cisimler ABD’nin uçurmayı başardığı geliştirdiği teknolojiler. İkincisi de bazıları gerçekten olağanüstü manevralar yaparak 50 bin ‘feet’ten 1000 ‘feet’e aniden çıkabiliyor. Bu tarz bir teknolojiyi ise yapanlar kesinlikle dünya dışı varlıklardır. Dolayısıyla yayınlanan görüntülerin dünya dışı araç olma ihtimali de var. ABD’nin prodüksiyon araçları olma ihtimali de.”

‘Atmosferde hava olayı olabilir’

Prof. Dr. İbrahim Küçük (Türk Astronomi Derneği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı): “Görüntüler artık rutin, alışageldiğimiz görüntüler. ‘Pentagon’a bağlı uçaklar, tanımlanamayan cisim gördüler ve çektiler’ denilir. Normalde ham görüntüler önümüze gelse ve bilimsel açıdan inceleme imkanı bulsak, araştırsak ona göre bir sonuç versek daha doğru olur. Ama bu mümkün olmuyor. Bakıldığında atmosferimizde öyle katmanlar var ki atmosferin mercek, büyütme gibi etkileri var. Bu yüzden orada hava olayları nedeniyle değişik görüntüler oluşabilir. Geçmişte de bu tür iddiaların hep başka başka cisimlere ait oldukları ortaya çıktı.”

‘Meteoroloji balonu olabilir’

Prof. Dr. Ethem Derman (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü eski Başkanı): “Her zaman internete düşen sözde UFO görüntüleri. UFO tanımlanamayan uçan bir cisim demek. Tanımlanamayan uçan cisim demek, uzaylı demek değildir. İnsanlar UFO denildi mi uzaylı olarak algılıyor. Yerden yükselerek atmosfere çıkan o kadar çok cisim var ki, bu meteoroloji balonu da olabilir. Dünyayı saran en az 100 robotik teleskop ve uzaydaki teleskopla tarıyoruz. En ufak şey geçse yakalıyoruz. Yani 100 metre çapındaki gök taşını da yakalayabiliyoruz. Böyle uçan cisimler gelse hemen yakalanır.”