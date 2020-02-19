Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Uğur Pektaş Survivor'dan neden elendi?

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Uğur Pektaş, yarışmaya veda etti. Uğur Pektaş Survivor 2020'de oynanan ilk oyunun ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya devam edemedi. Sonraki günlerde oynanan oyunlarda dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle hiçbir oyunda yarışmayan 2005 Survivor şampiyonu dün akşam ekrana gelen Survivor 2020 konseyinde yer almadı. Acun Ilıcalı Survivor 2020'de Uğur Pektaş'ın sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda ettiğini duyurdu.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş 16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Survivor 2005 yılı şampiyonu olan Uğur Pektaş bu başarısının ardından oyunculuk eğitimleri almış ve oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.

Survivor 2020 kadrosuna dahil olarak 2.Survivor macerasına başlamıştır.