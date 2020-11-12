Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında? Özlem Türeci ile koronavirüs aşısını bulan doktor Uğur Şahin nereli?

Uğur Şahin kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronaviürs aşısı ile ilgili yeni detaylar geldi. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in bulduğu koronavirüs aşısı gündeme geldi. Doktor Uğur Şahin'in yaşamı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki doktor Uğur Şahin kimdir?

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

Uğur Şahin, 1965 yılında doğdu. Şahin, İskendurun'da dünyaya geldi. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti. Prof. Uğur Şahin, BioNTech'in CEO'sudur. 2016 yılında Astellas Pharma tarafından satın alınan Ganymed Pharmaceuticals'ı kurdu. Şahin diğer taraftan ise Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.