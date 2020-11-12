12.11.2020 - 14:52 |
Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında? Özlem Türeci ile koronavirüs aşısını bulan doktor Uğur Şahin nereli?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu koronaviürs aşısı gündemde yer alıyor. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Kovid-19 hastalığına karşı 'yüzde 90'dan fazla etkili olduğu' belirtildi. Biontech'in CEO'su Uğur Şahin'in yaşamı ise gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki koronavirüs aşısını bulanlar arasında yer alan Uğur Şahin kimdir?
Uğur Şahin kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronaviürs aşısı ile ilgili yeni detaylar geldi. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in bulduğu koronavirüs aşısı gündeme geldi. Doktor Uğur Şahin'in yaşamı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki doktor Uğur Şahin kimdir?
UĞUR ŞAHİN KİMDİR?
Uğur Şahin, 1965 yılında doğdu. Şahin, İskendurun'da dünyaya geldi. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti. Prof. Uğur Şahin, BioNTech'in CEO'sudur. 2016 yılında Astellas Pharma tarafından satın alınan Ganymed Pharmaceuticals'ı kurdu. Şahin diğer taraftan ise Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.
Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.