Ukome Nedir, Ne İşe Yarar? Ukome Açılımı Nedir Ve Kimlerden Oluşur?

UKOME özellikle trafik, toplu taşıma ve ulaşım ile ilgilenen sektörlerden tarafından sıklıkla duyulmaktadır. UKOME aslında Büyükşehir Belediyelerinde sorumluluk ve yetki alanında olan bölgeler ile ilgili olarak karar verme, koordinasyon ve planların sağlanması yetkilerinin tamamını anlatmaktadır. 5216 sayılı kanun sayesinde yetkiler Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir.



UKOME Nedir, Ne İşe Yarar?



UKOME, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kısaltmasıdır. UKOME birimi Büyükşehir Belediyelerinin tamamında bulunmaktadır. Yasalar ile Büyükşehir Belediyelerine ulaşım, trafik düzenleme, yolcu taşıma fiyatlarının belirlenmesi, toplu taşıma hatlarının güzergahlarında düzenleme ya da değişiklik yapılması gibi yetkiler verilmektedir.



UKOME yetkileri şu şekilde sıralanabilir;

● Trafik güvenliği ile trafikte düzenin sağlanması, rapor ve proje hazırlama gibi çeşitli yetkilere sahiptir.

● Deniz yolu, kara yolu, demir yolu üzerindeki tüm servislerin araçların sayılarının kontrolünü yapar, bilet ücreti ve tarifeleri belirler. Bunun yanında güzergahın belirlenmesinden de sorumludur.

● Meydan, sokak ve cadde gibi yerlerde araçların park alanlarının tespitini yapmaktadır. Bunun yanında kiralama ya da işletme gibi konular ile de ilgilenmektedir.

● Çocuk trafik eğitim parklarının oluşturulması için hazırlanmış olan projelerin incelenmesinden de görevlidir.

UKOME AÇILIMI NEDİR VE KİMLERDEN OLUŞUR?

UKOME birimlerinin yetki ve sorumlulukları kapsamında bulundukları bölgede trafiğin güvenli ve sorunsuz olması için bazı kurallar oluşturmaktadırlar. Kuralların tamamı kanun kapsamında hazırlanmaktadır. Bu nedenle de tüm vatandaşın uyması gerekir.



Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki kara yolu, deniz yolu, demir yolu UKOME kararlarına her zaman uymalıdır. UKOME kararlarına uyulmaması, UKOME ihlali olarak isimlendirilmektedir. İhlal durumunun tespit edilmesi ile gerekli işlemler yapılır ve idari para cezası uygulanır.