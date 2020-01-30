MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ulaşıma kar engeli! Yolda kaldılar
ABONE OL
30.01.2020 - 20:27 | | AA

Ulaşıma kar engeli! Yolda kaldılar

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı sonucu yolda kalan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara istikameti, çalışmaların ardından açıldı.

Ulaşıma kar engeli! Yolda kaldılar

Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışının etkili olması nedeniyle rampaları tırmanamayan TIR'lar yolda kaldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ulaşımı kara yolunun Kaynaşlı gişelerinden keserek sürücüleri Anadolu Otoyolu'na yönlendirdi.

Ulaşıma kar engeli Yolda kaldılar


Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol hafif tonajlı araçlara açılırken, TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışı, kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

    Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber