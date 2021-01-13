MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uludağ beyaza büründü! Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
ABONE OL
13.01.2021 - 13:17 | | DHA

Uludağ beyaza büründü! Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ dün akşam başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karla kapanan yollar için iş makineleri ile açılmaya çalışılıyor.

Uludağ beyaza büründü! Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı!
Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı!
Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Uludağ'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Sabaha karşı etkisini arttırdı. Kar kalınlığı pistlerde 40 santimetreye ulaştı. Kısa sürede de Uludağ'ın zirvesi ile oteller bölgesi beyaza büründü. Uludağ’a gelen günübirlikçiler ile otellerdeki tatilciler, karın keyfini yaşamaya başladı. Çocukların gönüllerince oynadığı kar yağışıyla birlikte bugün başta Beceren ve Karkay olmak üzere pistler kademeli olarak açılacak.

KAR HERKESİ MUTLU ETTİ

Uludağ'daki otellerin sosyal medya yöneticiliğini yapan Oğuz Sönmez, son yılların en kurak günleri yaşanırken yağan karın sevindirici olduğunu söyledi. Sönmez, “Kar yağışı dün gece başladı. Gerçekten hem kayakseverler hem Bursa halkı çok mutlu oldu. Çünkü kurak bir dönemdeyiz. Şimdi kayak pistlerinin kademeli bir şekilde açılması planlanıyor. Öğle sonrası merkezi pistler, kullanıma açılacak” dedi.

METEOROLOJİ’DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da bugün en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

 

Antalya'da vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çekilebilmek için sahile akın ettiAntalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 metre boyunda dev dalgalar oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar dev dalgaların önünde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon

FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Son dakika... Selçuk Bayraktar Telegram hesabından paylaştı! Başarılı...

Son dakika... Selçuk Bayraktar Telegram hesabından paylaştı! Başarılı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet