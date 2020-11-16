Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

Ümit Özdağ ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edildiği açıklandı.Gelen son dakika haberi sonrasında Özdağ'ın yaşamı merak konusu oldu. Peki Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında?

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde doğdu.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.