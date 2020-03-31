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31.03.2020 - 12:10 | | DHA

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan corona virüs şüpheliler hastaneye götürüldü!

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden corona virüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan corona virüs şüpheliler hastaneye götürüldü!

Sağlık Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların pazar gününden itibaren evlerine gönderilmesi planlandı.

Ancak aralarında test sonucu pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemleri, 1 hafta ertelendi. Bugün ise corona virüs şüphesi olanların hastaneye götürülerek tedaviye alınması planlandı. Bunun için yurdun önüne 4 belediye otobüsü getirildi. Otobüs şoförlerinin özel kıyafetlerini giydiği görüldü.

Yurtta kalanların yakınları da yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri getirdi. Poşetler, görevliler tarafından alınıp, yurtta kalanlara teslim edildi.

 

 

Karantinadan böyle kaçtılar!Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.
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