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05.04.2020 - 18:17 | | DHA

Umreden dönen 337 kiÅŸiye, Konya'da 14 gün karantina

Umre iÃ§in gittikleri Suudi Arabistan'dan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle dÃ¶nemeyen 337 kiÅŸinin, uÃ§akla Konya'ya getirilip, 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina iÃ§inyurdaÂ yerleÅŸtirilmesineÂ baÅŸlandÄ±. Â

Umreden dönen 337 kiÅŸiye, Konya'da 14 gün karantina

Åžubat ayÄ± sonlarÄ±nda Suudi Arabistan'a umre iÃ§in giden 362 kiÅŸi, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle dÃ¶nemedi. Bir sÃ¼redir Ã¼lkedeÂ tutulanlardan 337 kiÅŸi, bugÃ¼n 3 kafileÂ halinde uÃ§akla Konya'ya getirilmeye baÅŸlandÄ±. HavalimanÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen kiÅŸiler,Â otobÃ¼slerle kalacaklarÄ± Åžems Tebriz-i KYK KÄ±z Yurdu'na getirildi. Yurtta evli Ã§iftler dÄ±ÅŸÄ±nda tek kiÅŸi olarak odalarda kalacaklar, 14 gÃ¼n karantinada tutulacak.Â Â 

Umreden dÃ¶nen 337 kiÅŸiye, Konyada 14 gÃ¼n karantina

    Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alÄ±ndÄ±Burdur'un Bucak ilçesinde, corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çÄ±kan bir kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sokak ve temasta bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen akrabasÄ±nÄ±n oturduÄŸu sitede karantina uygulanmaya baÅŸlandÄ±.
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