Åžubat ayÄ± sonlarÄ±nda Suudi Arabistan'a umre iÃ§in giden 362 kiÅŸi, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle dÃ¶nemedi. Bir sÃ¼redir Ã¼lkedeÂ tutulanlardan 337 kiÅŸi, bugÃ¼n 3 kafileÂ halinde uÃ§akla Konya'ya getirilmeye baÅŸlandÄ±. HavalimanÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen kiÅŸiler,Â otobÃ¼slerle kalacaklarÄ± Åžems Tebriz-i KYK KÄ±z Yurdu'na getirildi. Yurtta evli Ã§iftler dÄ±ÅŸÄ±nda tek kiÅŸi olarak odalarda kalacaklar, 14 gÃ¼n karantinada tutulacak.Â Â