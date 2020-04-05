05.04.2020 - 18:17 | | DHA
Umreden dönen 337 kiÅŸiye, Konya'da 14 gün karantina
Umre iÃ§in gittikleri Suudi Arabistan'dan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle dÃ¶nemeyen 337 kiÅŸinin, uÃ§akla Konya'ya getirilip, 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina iÃ§inyurdaÂ yerleÅŸtirilmesineÂ baÅŸlandÄ±. Â
Åžubat ayÄ± sonlarÄ±nda Suudi Arabistan'a umre iÃ§in giden 362 kiÅŸi, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle dÃ¶nemedi. Bir sÃ¼redir Ã¼lkedeÂ tutulanlardan 337 kiÅŸi, bugÃ¼n 3 kafileÂ halinde uÃ§akla Konya'ya getirilmeye baÅŸlandÄ±. HavalimanÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen kiÅŸiler,Â otobÃ¼slerle kalacaklarÄ± Åžems Tebriz-i KYK KÄ±z Yurdu'na getirildi. Yurtta evli Ã§iftler dÄ±ÅŸÄ±nda tek kiÅŸi olarak odalarda kalacaklar, 14 gÃ¼n karantinada tutulacak.Â Â