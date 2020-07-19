UNESCO'nun listesindeki antik kentte yangÄ±n!

Eskihisar Mahallesi yakÄ±nÄ±ndaki tarihi Laodikya antik kentinde saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BatÄ± tiyatrosu arkasÄ±nda antik kent dÄ±ÅŸÄ±nda anÄ±z yakÄ±lmasÄ± sonucu Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle antik kente sÄ±Ã§radÄ±.



Kuru otlar nedeniyle yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Antik kentten yÃ¼kselen alevler Eskihisar ve GoncalÄ± mahallesinde korkuya neden oldu.Â YangÄ±na Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok sayÄ±da araÃ§ ve personel mÃ¼dahale etti.











Ä°tfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in dÃ¶rt bir yandan su sÄ±karak yangÄ±nÄ±Â sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, antik kentte Ã§alÄ±ÅŸanlar da ellerine aldÄ±klarÄ± kÃ¼reklerle alevlere mÃ¼dahale etti.Â Ä°tfaiye ekipleri antik kentin yanÄ±ndaki GoncalÄ± Mahallesi'ne giden karayoluna Ã¶nlem alÄ±p, alevlerin evlere sÄ±Ã§ramasÄ±nÄ± Ã¶nledi. Ä°tfaiye ekiplerince kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n,Â tamamen sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40 dekar alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Laodikya antik kentinde kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanlarÄ±n ise yangÄ±ndan zarar gÃ¶rmediÄŸi belirtildi.











Polis, yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.