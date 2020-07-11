MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı
ABONE OL
11.07.2020 - 15:33 |

UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu ve UNESCO'ya yanıt verdi.

UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı

86 yıldır müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın tekrar ibadete açılma kararından sonra UNESCO'dan açıklama gelmiş ve "Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" denmişti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul'un Tarihi Alanları"nın bir bileşeni olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ayasofya, UNESCO'nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesinin yanı sıra ulusal mevzuatımız kapsamında da güçlü bir şekilde korunmaktadır.

UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir.

Öte yandan, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan ve halen ibadete açık aktif bir kilise olarak kullanılmakta olan İspanya Cordoba Camii, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürmektedir."

İznik'te tarihi türbeye spreyli saldırıBursa'nın İznik ilçesinde, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Afyon Sultan Türbesi, sprey ile çirkin saldırıya uğradı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı

UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Faciada bir kent bu hale geldi!

Faciada bir kent bu hale geldi!

YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

Sıradaki Haber