Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK BULUNDURULACAK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/İlçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

SINAVDA CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ ALINACAK

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor.

KOVİD-19 DURUMU OLAN ADAYLAR AYRI BİNALARDA SINAVA ALINACAK

Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. Kovid-19 tanısı konulmuş adaylar, tedavisi bitip karantina sürecinde olan adaylar, Kovid-19 vakası ile teması bulunup karantina sürecinde olan adaylar ve Kovid-19 şüphesi olan adayların sınavdan önce bu durumlarını ÖSYM Başkanlığına iletmeleri gerekiyor.

Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacak, yeni atandıkları bu binalarda ayrı salonlarda sınava girecekler, ilk atandıkları sınav binasına gitmeyecekler.

YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.