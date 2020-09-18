Üniversite boş kontenjanları sorgulama | 2020 Üniversite taban puanları tercih kılavuzu

YKS 2020 ek tercih sürecinin başlaması ile birlikte üniversite taban puanları ve boş kontenjanları araştırılmaya başlandı. Peki, üniversite boş kontenjanları nasıl sorgulanır?

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen YKS ek tercih kılavuzunda üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili tablolara ulaşmak mümkün. YKS ek yerleştirme tercihleri 17-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI SORGULAMA