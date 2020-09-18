18.09.2020 - 10:23 |
Üniversite boş kontenjanları sorgulama | 2020 Üniversite taban puanları tercih kılavuzu
Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları nasıl öğrenilir? YKS ek tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte üniversite adayları 2020 üniversite boş kontenjanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzunu yayımladı. İşte merak edilenler...
YKS 2020 ek tercih sürecinin başlaması ile birlikte üniversite taban puanları ve boş kontenjanları araştırılmaya başlandı. Peki, üniversite boş kontenjanları nasıl sorgulanır?
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI
YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen YKS ek tercih kılavuzunda üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili tablolara ulaşmak mümkün. YKS ek yerleştirme tercihleri 17-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI SORGULAMA
İstanbul'da güpegündüz gasp girişimi kameradaİstanbul Sultangazi'de iki kişi tarafından takip edilen Suriye uyruklu kadın, girdiği iş yerinde iddiaya göre gasp edilmek istendi. Herkesin gözü önünde darp edilen ve gasp girişimine maruz kaldığı ileri sürülen kadın, şüphelilere direndi. Türkçe bilmediği için çevredekilere başından geçenleri anlatamayan kadının yaşadığı korku ve panik anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.