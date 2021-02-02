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02.02.2021 - 14:39 | | DHA

Üniversite kampüsüne kurt indi!

Ardahan Üniversitesi'nin kampüsüne kadar inen ve yiyecek arayan kurt, güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi. Öte yandan Göle ilçesi yakınlarına da domuz sürüsü indi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki kampüse inen kurt, kampüste bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu. Adahan'ın Göle ilçesi yakınlarına inen domuz sürüsü ise yiyecek aradı.

Domuzlar bir süre sonra tekrar ormanlık alana döndü.

 

 

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