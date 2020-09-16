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16.09.2020 - 16:37 |

Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları yayınlandı mı? ÖSYM 2020 üniversite taban puanları

Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları araştırılıyor. YKS tercih sonuçlarını öğrenenen öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlarken ek tercih için de tarih belli oldu. 2020 üniversite ek tercih işlemleri için tarihi açıklayan ÖSYM, üniversite taban puanları ve boş kontenjanları kılavuzunu yayınladı mı?

Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları yayınlandı mı? ÖSYM 2020 üniversite taban puanları

Üniversite yerleştirme işlemleri ile ilgili süreç devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada, YKS ek yerleştirme kılavunuzun 17 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

YKS ek yerleştirme kılavuzu 17 Eylül'de erişime açılacak. 2020 Üniversite taban puanları ve boş kontenjan bilgilerine de kılavuz açıklandığında ulaşılacak.

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