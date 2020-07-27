Üniversite taban puanları 2020 | Üniversite kontenjanları ve taban puanları sorgulama
2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca üniversite adayı aldığı puan ile hangi üniversiteleri tercih edebileceğini araştırıyor. ÖSYM 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu geçtiğimiz günlerde örnek olarak erişime açmıştı. Peki üniversite taban puanları ve kontenjanları nasıl? İşte 2020 YKS kılavuzu...
ÖSYM, merakla beklenen YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanması ile öğrenciler üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, 2020 kontenjanları ne durumda?
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020
Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.
YKS ÖRNEK KONTENJAN KILAVUZU 2020