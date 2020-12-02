MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üniversite tercihi yapacaklar için 'YÖK Atlas' güncellendi
ABONE OL
02.12.2020 - 11:28 | | DHA

Üniversite tercihi yapacaklar için 'YÖK Atlas' güncellendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 'YÖK Atlas' programını 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncelleyerek erişime açtı.

Üniversite tercihi yapacaklar için 'YÖK Atlas' güncellendi

YÖK, 'öğrenci dostu' çalışmalar kapsamında 'https://yokatlas.yok.gov.tr' adresinde hizmete sunulan 'Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)' içindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmalarını tamamladı. Üniversite tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen 'YÖK Atlas' programındaki 'Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı' modülleri 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021 YKS’de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. 'YÖK Atlas' programında 'Lisans/Önlisans Atlası' ile 'Net Sihirbazı' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı', 'Mezun Başarı Atlası', 'Meslek Atlası' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. YÖK’ten yapılan açıklamada bu modüllerin güncellenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. 'YÖK Atlas’ın adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girdiği hatırlatılırken, adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan 'YÖK Atlas’ın, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

 

    Otomobilde dehşet anları! Kadının yüzüne tekme attıAntalya’da kimliği belirsiz bir erkeğin araçta tartıştığı kadına tekme atıp darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da operasyon! 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

    İstanbul'da operasyon! 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu

    59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet