Üniversiteler 5 Ekim Pazartesi (yarın) açılıyor mu, ne zaman açılacak?

Üniversite öğrencileri koronavirüsten dolayı geçen eğitim döneminde uzaktan eğitim gördüler... Bu yıl katılar tamamlandı ve üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusu gündemde... YÖK'ten haber beklenirken sıklıkla Üniversiteler açılacak mı? diye soruluyor.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Corona virüsünde vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

UZAKTAN EĞİTİM VERECEK ÜNİVERSİTELER

– Marmara Üniversitesi

– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

– Akdeniz Üniversitesi

– Balıkesir Üniversitesi

– Batman Üniversitesi

– İstanbul Üniversitesi

– Sakarya Üniversitesi

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi

– Mimar Sinan Üniversitesi

– Ankara Üniversitesi

– Selçuk Üniversitesi

– Necmettin Erbakan Üniversitesi

– Konya Teknik Üniversitesi

– İskenderun Teknik Üniversitesi

– Bursa Uludağ Üniversitesi

– Yıldız Teknik Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi -Hibrit Eğitim