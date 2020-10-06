Üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı 2020?

2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemi için birçok üniversite uzaktan eğitim uygulayacağını duyurmuştu. Dün ilkokul, ortaokul ve liseler için gelen son dakika haberinden sonra üniversite öğrencileri meraklandı. Peki üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemi uzaktan eğitim şekilde olacağı bildirilmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Her üniversitenin akademik takvimi birbirinden farklı olabilir. Okuduğunuz üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."